Левандовски получает больше всех в Бундеслиге. В топ-7 только игроки "Баварии"

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски является самым высокооплачиваемым игроком в чемпионате Германии, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, зарплата футболиста составляет 24 миллиона евро в год. Второе место занимает его одноклубник вратарь Мануэль Нойер с зарплатой в 21 миллион в год. Третье-четвертое места у игроков "Баварии" Томаса Мюллера и Йозуа Киммиха (по 20).

Стоит отметить, что в топ-7 входят только футболисты "Баварии". Пятое-седьмое места разделили Кингсли Коман, Люка Эрнандес и Лерой Сане (по 17).

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