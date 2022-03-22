Левандовски получает больше всех в Бундеслиге. В топ-7 только игроки "Баварии"
Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен
Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски является самым высокооплачиваемым игроком в чемпионате Германии, сообщает L'Equipe.
По сведениям источника, зарплата футболиста составляет 24 миллиона евро в год. Второе место занимает его одноклубник вратарь Мануэль Нойер с зарплатой в 21 миллион в год. Третье-четвертое места у игроков "Баварии" Томаса Мюллера и Йозуа Киммиха (по 20).
Стоит отметить, что в топ-7 входят только футболисты "Баварии". Пятое-седьмое места разделили Кингсли Коман, Люка Эрнандес и Лерой Сане (по 17).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20