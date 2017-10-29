Левандовски получил небольшое повреждение

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски травмировался в матче с "РБ Лейпцигом" (2:0).

"Я не хотел рисковать, но не думаю, что там что-то серьезное. Проведут обследование, проверим" - приводит слова поляка Goal.com.

Предположительно Левандовски потянул подколенное сухожилие.

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