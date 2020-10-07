Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски получил степень магистра физического воспитания в Университете спорта и образования в Польше.

В 2020 году футболист проходил курсы физического воспитания и администрирования, утверждает La Otra Cara Deporte.

Para Robert Lewandowski el 2020 ha sido un año lleno de logros pese a la pandemia. El delantero del Bayern Munich y de la selección polaca obtuvo un máster en Educación del Deporte.https://t.co/SYsgaIshaz — La Otra Cara Del Deporte (@otracaradeporte) October 7, 2020

В прошлом сезоне форварда стал лучшим бомбардиром "Баварии", обладателем Суперкубка Европы, чемпионом Германии, чемпионом Лиги Чемпионов и лучшим бомбардиром турнира, а также лучшим нападающим и лучшим игроком года УЕФА.

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