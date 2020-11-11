Левандовски получил "Золотой мяч" из лего

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Левандовски получил "Золотой мяч" из лего

Польский рэпер Куба Грабовски (Quebonafide) подарил нападающему "Баварии" Роберту Левандовски "Золотой мяч" из лего.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thank you @quebahombre for this great trophy you have built for me #RL9

Публикация от Robert Lewandowski (@_rl9)

"Спасибо за прекрасную награду, которую ты для меня построил", -подписал фото Левандовски.

Напомним, что в этом году из-за пандемии коронавируса France Football отказался проводить церемонию вручения "Золотого мяча".

По итогам прошлого сезона Левандовски в составе "Баварии" выиграл все национальные титулы, а также Лигу Чемпионов.

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