Левандовски попросил своего агента "отвезти" его в "Реал Мадрид"

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Левандовски попросил своего агента "отвезти" его в "Реал Мадрид"Фото: инстаграм Левандовского/Автор неизвестен

Польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски намерен сменить клубную прописку ближайшим летом.

Как сообщает издание AS, поляк попросил своего агента Пини Захави "отвезти" его в мадридский "Реал".

По информации источника, летом 2022 года он попросить мюнхенскую "Баварию" отпустить его и его приоритетным вариантом является именно королевский клуб.

Ранее Левандовски занял второе место в голосовании за "Золотой мяч", пропустив вперед себя Лионеля Месси.

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