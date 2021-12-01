Левандовски попросил своего агента "отвезти" его в "Реал Мадрид"
Фото: инстаграм Левандовского/Автор неизвестен
Польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски намерен сменить клубную прописку ближайшим летом.
Как сообщает издание AS, поляк попросил своего агента Пини Захави "отвезти" его в мадридский "Реал".
По информации источника, летом 2022 года он попросить мюнхенскую "Баварию" отпустить его и его приоритетным вариантом является именно королевский клуб.
Ранее Левандовски занял второе место в голосовании за "Золотой мяч", пропустив вперед себя Лионеля Месси.
Также не пропустите: Тотти рассказал, что мог перейти в "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Ньюкасл" хотел подписать хавбека "Интера"
-
Левандовски попросил своего агента "отвезти" его в "Реал Мадрид"
-
Тотти рассказал, что мог перейти в "Реал"
-
Малиновский высказался о перспективах "Аталанты" в Серии А
-
Ибрагимович рассказал о проблемах в работе с Гвардиолой
-
Генеральный директор раскритиковал состояние "Камп Ноу"
-
Винисиус высказался о возможном "Золотом мяче" для Бензема
-
Коутиньо не хочет уходить из "Барселоны"
-
Эвра назвал "Золотой мяч" Месси "грабежом"
-
"Реал" все еще хочет избавиться от Мариано
-
Фати рискует не сыграть с "Баварией"
-
Стало известно, сколько в итоге "Барселона" выплатит Сетьену за увольнение
-
Пике высказался о переходе в "Реал"
-
Винисиус высказался о своей форме в текущем сезоне
-
"Барселона" продвинулась в переговорах по Торресу
-
Семак не согласен с результатами "Золотого мяча"
-
"Барселона" надолго теряет Роберто
-
Ибрагимович посоветовал Мбаппе перейти в другой клуб
-
Это’О предположил, кто будет величайшим футболистом в следующие 10-15 лет
-
На футболиста "Арсенала" напали грабители, но он сумел отбиться
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20