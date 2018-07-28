Левандовски попросит "Баварию" продать его в другой клуб

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски намерен сменить клуб.

Как сообщает Sky Sports, футболист попросит руководство и наставника Нико Ковача отпустить его в другой клуб.

Напомним, что ранее "Бавария" не планировала расставаться со своим главным форвардом.

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