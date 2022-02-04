Левандовски порассуждал о шансах "Баварии" выиграть Лигу Чемпионов

Теги бавария мюнхенроберт левандовски

Левандовски порассуждал о шансах "Баварии" выиграть Лигу Чемпионов

Фото твиттер Роберта Левандовски

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски поделился мыслями о перспективах своей команды стать победителем Лиги Чемпионов.

"Ротен" в 1/8 финала главного еврокубка сыграют с "Зальцбургом". Матчи состоятся 16 февраля и 8 марта.

"Бавария" всегда хочет выигрывать трофеи. Судя по игре и составу, мы входим в число главных фаворитов ЛЧ. Но самое главное - это здоровье игроков в самые важные недели сезона. Кроме того, очень важно правильно рассчитать, чтобы достичь пика формы в нужный момент", - приводит слова Левандовски Bayern&Germany.

Не пропустите: Левандовски сделал выбор между "Золотым мячом" и премией The Best от ФИФА. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" претендует на 18-летнего защитника "Енисея"

"Спартак" претендует на 18-летнего защитника "Енисея"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов