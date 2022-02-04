Левандовски порассуждал о шансах "Баварии" выиграть Лигу Чемпионов
Фото твиттер Роберта Левандовски
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски поделился мыслями о перспективах своей команды стать победителем Лиги Чемпионов.
"Ротен" в 1/8 финала главного еврокубка сыграют с "Зальцбургом". Матчи состоятся 16 февраля и 8 марта.
"Бавария" всегда хочет выигрывать трофеи. Судя по игре и составу, мы входим в число главных фаворитов ЛЧ. Но самое главное - это здоровье игроков в самые важные недели сезона. Кроме того, очень важно правильно рассчитать, чтобы достичь пика формы в нужный момент", - приводит слова Левандовски Bayern&Germany.
Не пропустите: Левандовски сделал выбор между "Золотым мячом" и премией The Best от ФИФА. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20