Левандовски порассуждал о шансах "Баварии" выиграть Лигу Чемпионов

Фото твиттер Роберта Левандовски

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски поделился мыслями о перспективах своей команды стать победителем Лиги Чемпионов.

"Ротен" в 1/8 финала главного еврокубка сыграют с "Зальцбургом". Матчи состоятся 16 февраля и 8 марта.

"Бавария" всегда хочет выигрывать трофеи. Судя по игре и составу, мы входим в число главных фаворитов ЛЧ. Но самое главное - это здоровье игроков в самые важные недели сезона. Кроме того, очень важно правильно рассчитать, чтобы достичь пика формы в нужный момент", - приводит слова Левандовски Bayern&Germany.

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