Левандовски порассуждал о сроках окончания карьеры

Теги роберт левандовскибавария мюнхен

Левандовски порассуждал о сроках окончания карьерыФото: Твиттер @lewy_official 
Форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски восстановился после травмы и поделился мыслями о том, когда планирует завершить карьеру.

"Сейчас я играю за "Баварию", лучшую команду в мире. Мне очень хорошо здесь, я получаю удовольствие от общения с партнерами. Я хочу играть выступать на высшем уровне как можно дольше. Пока не думал, что может случиться в ближайшие 3-4 года, но хочу играть еще как минимум 5 лет. Может, буду играть и дольше, если смогу", — приводит GQ слова Левандовски.

Контракт поляка с "Баварией" действует до 30 июня 2023 года

В текущем сезоне 32-летний нападающий выходил на поле в 36 матчах за клуб во всех турнирах. На его счету 42 забитых мяча и 8 голевых передач. В среднем, чтобы отметится результативным действием, голеадору нужно всего 72 минуты.

Читать также: Левандовски восстановился от травмы | http://soccernews.ru
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