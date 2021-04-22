Левандовски порассуждал о сроках окончания карьеры
Фото: Твиттер @lewy_official
Форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски восстановился после травмы и поделился мыслями о том, когда планирует завершить карьеру.
"Сейчас я играю за "Баварию", лучшую команду в мире. Мне очень хорошо здесь, я получаю удовольствие от общения с партнерами. Я хочу играть выступать на высшем уровне как можно дольше. Пока не думал, что может случиться в ближайшие 3-4 года, но хочу играть еще как минимум 5 лет. Может, буду играть и дольше, если смогу", — приводит GQ слова Левандовски.
Контракт поляка с "Баварией" действует до 30 июня 2023 года
В текущем сезоне 32-летний нападающий выходил на поле в 36 матчах за клуб во всех турнирах. На его счету 42 забитых мяча и 8 голевых передач. В среднем, чтобы отметится результативным действием, голеадору нужно всего 72 минуты.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20