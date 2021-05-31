Левандовски порассуждал о своём будущем

Фото твиттер "Баварии"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски дал комментарий по поводу своего будущего.

"В "Баварии" я великолепно себя чувствую. Мюнхен - отличный город, а я выступаю за великий клуб. Но всегда интересно изучить новый язык и культуру. Хотя нельзя утверждать, произойдёт это в течение моей карьеры или нет", - цитирует 32-летнего футболиста Goal.com.

Контракт звёздного поляка с "ротен" рассчитан до июня 2023 года.

В минувшем сезоне Левандовски забил 48 голов и сделал 9 ассистов в 40 матчах за "Баварию".

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