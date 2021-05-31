Левандовски порассуждал о своём будущем

Теги бавария мюнхенроберт левандовски

Левандовски порассуждал о своём будущем

Фото твиттер "Баварии"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски дал комментарий по поводу своего будущего.

"В "Баварии" я великолепно себя чувствую. Мюнхен - отличный город, а я выступаю за великий клуб. Но всегда интересно изучить новый язык и культуру. Хотя нельзя утверждать, произойдёт это в течение моей карьеры или нет", - цитирует 32-летнего футболиста Goal.com.

Контракт звёздного поляка с "ротен" рассчитан до июня 2023 года.

В минувшем сезоне Левандовски забил 48 голов и сделал 9 ассистов в 40 матчах за "Баварию".

Не пропустите: Левандовски впервые в карьере стал обладателем "Золотой бутсы". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" объявил об уходе двух игроков

"Краснодар" объявил об уходе двух игроков

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов