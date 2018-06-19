Левандовски поставил условие "Челси"

Теги челсибавария мюнхенроберт левандовски

Левандовски поставил условие "Челси"Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски поставил условие своего возможного перехода лондонскому "Челси".

Так, по сведениям The Times, 29-летний нападающий немецкого гранда готов обсудить условия своего переезда на "Стэмфорд Бридж". Однако вести переговоры с "аристократами" поляк будет готов только после того, как станет известно имя их главного тренера, который будет работать с командой в следующем сезоне.

Напомним, в подписании Левандовски также заинтересован "Ювентус". | soccernews.ru

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