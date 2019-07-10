Левандовски поучаствовал в Bottle Cap Challenge, открыв ногой шампанское

Все больше звезд футбола принимают участие в известном флешмобе Bottle Cap Challenge.

Не остался в стороне и форвард "Баварии" Роберт Левандовски, который ударом ноги открыл шампанское. Поляк бросил вызов своему партнеру по "Баварии" Давиду Алабе и теннисисту Новаку Джоковичу.

В прошлом сезоне Левандовски провел 47 игр, в которых отметился 40 забитыми мячами и 12 ассистами.

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