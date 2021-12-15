Левандовски повторил 49-летний рекорд Бундеслиги

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Левандовски повторил 49-летний рекорд Бундеслиги

Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски повторил рекорд чемпионата Германии, установленный экс-форвардом мюнхенского клуба Гердом Мюллером в 1972 году.

Тогда Мюллер забил 42 гола в календарном году в матчах Бундеслиги. Столько же на счету Левандовски, но поляк еще может побить рекорд, так как "Бавария" в этом году проведет еще один матч с "Вольфсбургом".

В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 24 матча во всех турнирах, забил 29 голов и отдал три результативные передачи.

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