Левандовски повторил достижение Герда Мюллера 52-летней давности

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Левандовски повторил достижение Герда Мюллера 52-летней давности

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски имеет в своём активе 20 голов после 15 туров текущего розыгрыша Бундеслиги.

Сообщается, что звёздный поляк стал вторым игроком в истории немецкого чемпионата, которому удалось подобное.

Левандовски повторил достижение бывшего форварда "ротен" Герда Мюллера. Рекорд легендарного бомбардира держался с сезона 1968/69.

Не пропустите: Левандовски стал пятым игроком, забившим за один клуб 182 гола в Бундеслиге. | http://soccernews.ru
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