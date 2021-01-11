Левандовски повторил достижение Герда Мюллера 52-летней давности

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски имеет в своём активе 20 голов после 15 туров текущего розыгрыша Бундеслиги.

Сообщается, что звёздный поляк стал вторым игроком в истории немецкого чемпионата, которому удалось подобное.

Левандовски повторил достижение бывшего форварда "ротен" Герда Мюллера. Рекорд легендарного бомбардира держался с сезона 1968/69.

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