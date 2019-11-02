Левандовски повторил рекорд Бундеслиги
Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски в очередной раз стал рекордсменом Бундеслиги.
Звёздный поляк повторил достижение Клауса Аллофса ("Кёльн", 1984 год) и Пьера-Эмерика Обамеянга ("Боруссия Дортмунд, 2015 год).
Всем троим удалось забить в 10 матчах чемпионата Германии подряд.
Сегодня Левандовски поразил ворота "Айнтрахта", а уже через неделю он может стать автором нового рекорда, если забьёт дортмундской "Боруссии".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|9
|19
|2
|Бавария Мюнхен
|9
|18
|3
|Фрайбург
|9
|17
|4
|Вольфсбург
|9
|17
|5
|Хоффенхайм
|10
|17
|6
|Боруссия Дортмунд
|9
|16
|7
|РБ Лейпциг
|9
|15
|8
|Шальке
|9
|15
|9
|Байер Леверкузен
|9
|15
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|9
|14
|11
|Герта
|9
|11
|12
|Вердер Бремен
|9
|10
|13
|Майнц 05
|9
|9
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|9
|7
|15
|Унион Берлин
|9
|7
|16
|Кельн
|9
|7
|17
|Аугсбург
|9
|7
|18
|Падерборн
|10
|4