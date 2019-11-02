Левандовски повторил рекорд Бундеслиги

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски в очередной раз стал рекордсменом Бундеслиги.

Звёздный поляк повторил достижение Клауса Аллофса ("Кёльн", 1984 год) и Пьера-Эмерика Обамеянга ("Боруссия Дортмунд, 2015 год).

Всем троим удалось забить в 10 матчах чемпионата Германии подряд.

Сегодня Левандовски поразил ворота "Айнтрахта", а уже через неделю он может стать автором нового рекорда, если забьёт дортмундской "Боруссии".

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