Левандовски повторил рекорд Бундеслиги

Фото инстаграм Роберта Левандовски

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски забил 28 мячей в текущем розыгрыше Бундеслиги.

Как сообщает Opta, это рекордный показатель для 23 туров чемпионата Германии.

Звёздный поляк повторил достижение, установленное им же в сезоне 2020/21.

Напомним, что прошлую кампанию Левандовски завершил с 41 голом в лиге.

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