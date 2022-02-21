Левандовски повторил рекорд Бундеслиги

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Левандовски повторил рекорд Бундеслиги

Фото инстаграм Роберта Левандовски

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски забил 28 мячей в текущем розыгрыше Бундеслиги.

Как сообщает Opta, это рекордный показатель для 23 туров чемпионата Германии.

Звёздный поляк повторил достижение, установленное им же в сезоне 2020/21.

Напомним, что прошлую кампанию Левандовски завершил с 41 голом в лиге.

Не пропустите: "Бавария" нашла замену Левандовски в "Аяксе". | http://soccernews.ru
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