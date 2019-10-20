Левандовски повторил рекорд Бундеслиги, установленный Обамеянгом

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски забил в каждом из первых восьми туров текущего розыгрыша Бундеслиги.

Сообщается, что это повторение рекорда, установленного бывшим игроком дортмундской "Боруссии" Пьером-Эмериком Обамеянгом.

Поляк может превзойти достижение габонца, если поразит ворота "Униона" в домашнем матче девятого тура немецкого чемпионата, который состоится 26 октября.

Стоит отметить, что Левандовски в этом сезоне в среднем забивает 1,5 гола в матче Бундеслиги - 12 мячей в 8 играх.

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