Форвард "Баварии" Роберт Левандовски поразил ворота "Шальке" в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги.

Как сообщает Gracenote Live, 29-летний поляк сумел забить в 11 домашних играх мюнхенской команды подряд.

Таким образом, Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера, который в сезонах 1967/68 и 1969/70 также забивал за "Баварию" в 11 домашних матчах кряду.

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