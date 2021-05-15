Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера по голам за сезон Бундеслиги
Фото твиттер "Баварии"
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски открыл счёт в матче 33-го тура чемпионата Германии против "Фрайбурга".
Для звёздного поляка это 40-й гол в текущем розыгрыше Бундеслиги. Ему хватило 27 игр, чтобы достичь такого показателя.
Левандовски повторил рекорд результативности турнира за один сезон, установленный Гердом Мюллером.
Легендарный немец отличился 40 раз в чемпионате в кампании 1971/72.
Не пропустите: Холанд установил рекорд Кубка Германии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Лента новостей
-
"Рейнджерс" Джеррарда стал чемпионом Шотландии без единого поражения
-
Икарди намерен покинуть ПСЖ
-
"Оренбург" пошутил над "Нижним Новгородом" в поздравлении с выходом в РПЛ
-
Зидан ответил на вопрос о своем будущем в "Реале"
-
Кокорин попал в заявку "Фиорентины" на матч против "Наполи"
-
"Бавария" сыграла вничью с "Фрайбургом" и другие результаты 33-го тура Бундеслиги
-
"Аталанта" переиграла "Дженоа". Миранчук, Малиновский и Шомуродов сделали 5 голевых действий на троих
-
У Аяза Гулиева серьёзная болезнь лёгких
-
СМИ назвали фаворита на пост тренера "Реала" в случае ухода Зидана
-
Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера по голам за сезон Бундеслиги
-
ЦСКА пытается переманить опорника "Локомотива"
-
Ибрагимович пропустит Евро-2020
-
"Лидс" разгромил "Бернли" в 36-м туре АПЛ
-
"Шальке" рассматривает двух тренеров из РПЛ
-
Когда возраст не помеха: ТОП-5 самых молодых дебютантов Лиги Чемпионов
-
У Дзюбы родился третий сын
-
"Нижний Новгород" вышел в РПЛ вместо "Оренбурга", стыковые матчи отменены
-
В тульском "Арсенале" отреагировали на слухи об интересе ЦСКА к Хлусевичу
-
3
Де Лигт восхитился мотивацией Роналду
-
Девушка дня: Анна Реброва - супруга легенды украинского футбола Сергея Реброва
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20