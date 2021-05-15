Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера по голам за сезон Бундеслиги

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Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера по голам за сезон Бундеслиги

Фото твиттер "Баварии"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски открыл счёт в матче 33-го тура чемпионата Германии против "Фрайбурга".

Для звёздного поляка это 40-й гол в текущем розыгрыше Бундеслиги. Ему хватило 27 игр, чтобы достичь такого показателя.

Левандовски повторил рекорд результативности турнира за один сезон, установленный Гердом Мюллером.

Легендарный немец отличился 40 раз в чемпионате в кампании 1971/72. 

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