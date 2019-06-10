Левандовски повторил рекорд по количеству матчей за сборную Польши
Форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски повторил рекорд Якуба Блащиковски по количеству матчей за национальную команду.
Рекордный матч футболиста (106-й) проходит в данную минуту в рамках квалификации Евро-2020 против Израиля (3:0; второй тайм)
30-летний игрок выступает за сборную Польши с 2008 года и является лучшим бомбардиром в её истории, забив 56 голов.
Не пропустите: СМИ узнали, когда Сарри возглавит "Ювентус". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Винисиус: "Играть с Месси или Роналду? Я бы выбрал Бензема"
-
Левандовски повторил рекорд по количеству матчей за сборную Польши
-
Сарри хочет уйти в "Ювентус" с Игуаином и Эмерсоном
-
Классон получил травму в матче за сборную Швеции
-
Отец Дзагоева: "Про переезд в Мексику Алан ничего не говорил"
-
Мурад Мусаев получил тренерскую лицензию категории А
-
Главный тренер Кипра: "Если бы я отправился в Англию, я бы взял Дзюбу с собой"
-
СМИ: ПСЖ готов заплатить за трансфер де Хеа около 68 миллионов евро
-
Девушка Роналду поздравила Криштиану с победой в Лиге наций
-
Хави назвал лучшего российского футболиста в истории
-
Жоаозиньо: "Динамо" должен участвовать в Лиге чемпионов или Лиге Европы"
-
Дешам: "Если Гризманн спросит мой совет насчет будущего, я с радостью с ним пообщаюсь"
-
Хави рассказал, что Месси посвятил ему один из своих "Золотых мячей"
-
Фернандеш может стать игроком "Ливерпуля"
-
УЕФА: "Никаких предложений о возможных изменений в Лиге чемпионов не существует"
-
Жоаозиньо подписал новый контракт с "Динамо"
-
Бердыев может возглавить "Сочи"
-
"Ювентус" ради трансфера Погба может продать пять футболистов
-
"Челси" выбирает между тремя тренерами
-
На матче Россия - Кипр ожидается аншлаг
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Англия
|2
|6
|2
|Чехия
|2
|3
|3
|Косово
|2
|2
|4
|Болгария
|3
|2
|5
|Черногория
|3
|2
|Группа B
|М
|О
|1
|Украина
|3
|7
|2
|Люксембург
|3
|4
|3
|Португалия
|2
|2
|4
|Литва
|2
|1
|5
|Сербия
|2
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Северная Ирландия
|3
|9
|2
|Германия
|2
|6
|3
|Нидерланды
|2
|3
|4
|Эстония
|2
|0
|5
|Беларусь
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ирландия
|3
|7
|2
|Швейцария
|2
|4
|3
|Грузия
|3
|3
|4
|Дания
|2
|2
|5
|Гибралтар
|2
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|6
|2
|Хорватия
|3
|6
|3
|Словакия
|2
|3
|4
|Уэльс
|2
|3
|5
|Азербайджан
|2
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Испания
|3
|9
|2
|Швеция
|3
|7
|3
|Румыния
|3
|4
|4
|Мальта
|3
|3
|5
|Норвегия
|3
|2
|6
|Фарерские острова
|3
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Польша
|3
|9
|2
|Израиль
|3
|7
|3
|Македония
|3
|4
|4
|Австрия
|3
|3
|5
|Словения
|3
|2
|6
|Латвия
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Турция
|3
|9
|2
|Франция
|3
|6
|3
|Исландия
|3
|6
|4
|Албания
|3
|3
|5
|Молдова
|3
|3
|6
|Андорра
|3
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Шотландия
|3
|6
|4
|Кипр
|3
|3
|5
|Казахстан
|3
|3
|6
|Сан-Марино
|3
|0
|Группа J
|М
|О
|1
|Италия
|3
|9
|2
|Финляндия
|3
|6
|3
|Босния и Герцеговина
|3
|4
|4
|Греция
|3
|4
|5
|Армения
|3
|3
|6
|Лихтенштейн
|3
|0