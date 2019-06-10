Левандовски повторил рекорд по количеству матчей за сборную Польши

Форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски повторил рекорд Якуба Блащиковски по количеству матчей за национальную команду.

Рекордный матч футболиста (106-й) проходит в данную минуту в рамках квалификации Евро-2020 против Израиля (3:0; второй тайм)

30-летний игрок выступает за сборную Польши с 2008 года и является лучшим бомбардиром в её истории, забив 56 голов.

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