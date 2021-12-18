Левандовски повторил рекордный показатель Роналду по голам за календарный год

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Левандовски повторил рекордный показатель Роналду по голам за календарный год

Фото инстаграм Роберта Левандовски

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски забил 69-й гол за клуб и сборную в 2021 году.

Как сообщает Marca, это повторение лучшего результата в карьере форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Португалец также отличился 69 раз во всех турнирах в течение 2013-го календарного года.

Среди действующих футболистов больше за год забивал только Лионель Месси из ПСЖ - 91 мяч в 2012-м.

Не пропустите: Левандовски побил еще один "вечный" рекорд Герда Мюллера. | http://soccernews.ru
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