Левандовски повторил рекордный показатель Роналду по голам за календарный год

Фото инстаграм Роберта Левандовски

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски забил 69-й гол за клуб и сборную в 2021 году.

Как сообщает Marca, это повторение лучшего результата в карьере форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Португалец также отличился 69 раз во всех турнирах в течение 2013-го календарного года.

Среди действующих футболистов больше за год забивал только Лионель Месси из ПСЖ - 91 мяч в 2012-м.

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