Левандовски предстал на Хеллоуин в образе Джокера, а его жена - Харли Квинн
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски в инстаграме опубликовал фотографию с женой. Пара показала свои костюмы на Хэллоуин.
31-летний поляк оделся в костюм Джокера, а жена Роберта предстала в образе подруги клоуна Харли Квинн.
Футболист в этом сезоне участвовал а 9 матчах за "Баварию", отметившись 13 голами. В немецком клубе игрок выступает с 2014 года.
Ранее свой костюм на праздник также показал форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|9
|19
|2
|Бавария Мюнхен
|9
|18
|3
|Фрайбург
|9
|17
|4
|Вольфсбург
|9
|17
|5
|Боруссия Дортмунд
|9
|16
|6
|РБ Лейпциг
|9
|15
|7
|Шальке
|9
|15
|8
|Байер Леверкузен
|9
|15
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|9
|14
|10
|Хоффенхайм
|9
|14
|11
|Герта
|9
|11
|12
|Вердер Бремен
|9
|10
|13
|Майнц 05
|9
|9
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|9
|7
|15
|Унион Берлин
|9
|7
|16
|Кельн
|9
|7
|17
|Аугсбург
|9
|7
|18
|Падерборн
|9
|4