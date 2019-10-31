Левандовски предстал на Хеллоуин в образе Джокера, а его жена - Харли Квинн

Теги роберт левандовскибавария мюнхен

Левандовски предстал на Хеллоуин в образе Джокера, а его жена - Харли Квинн

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски в инстаграме опубликовал фотографию с женой. Пара показала свои костюмы на Хэллоуин.

31-летний поляк оделся в костюм Джокера, а жена Роберта предстала в образе подруги клоуна Харли Квинн.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WHY SO SERIOUS? @annalewandowskahpba

Публикация от Robert Lewandowski (@_rl9)

Футболист в этом сезоне участвовал а 9 матчах за "Баварию", отметившись 13 голами. В немецком клубе игрок выступает с 2014 года.

Ранее свой костюм на праздник также показал форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.

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