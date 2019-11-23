Левандовски прервал впечатляющую голевую серию в Бундеслиге

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Левандовски прервал впечатляющую голевую серию в Бундеслиге

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски впервые за 12 туров чемпионата Германии не забил ни одного мяча. Это произошло в поединке с "Фортуной" (4:0), футболист отметился лишь голевой передачей.

Ранее форвард забивал голы в каждом из предыдущих 11 туров. Поляк занимает первое место в снайперской гонке Бундеслиги с 16 голами.

В нынешнем сезоне 31-летний Левандовски провел за "Баварию" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Левандовски установил необычный рекорд "Баварии". | http://soccernews.ru
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4 Шальке Шальке 12 22
5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 11 21
6 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 12 20
7 Вольфсбург Вольфсбург 12 20
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 11 20
9 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 12 19
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