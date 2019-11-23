Левандовски прервал впечатляющую голевую серию в Бундеслиге
Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски впервые за 12 туров чемпионата Германии не забил ни одного мяча. Это произошло в поединке с "Фортуной" (4:0), футболист отметился лишь голевой передачей.
Ранее форвард забивал голы в каждом из предыдущих 11 туров. Поляк занимает первое место в снайперской гонке Бундеслиги с 16 голами.
В нынешнем сезоне 31-летний Левандовски провел за "Баварию" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|12
|25
|2
|Бавария Мюнхен
|12
|24
|3
|Фрайбург
|12
|22
|4
|Шальке
|12
|22
|5
|РБ Лейпциг
|11
|21
|6
|Боруссия Дортмунд
|12
|20
|7
|Вольфсбург
|12
|20
|8
|Хоффенхайм
|11
|20
|9
|Байер Леверкузен
|12
|19
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|12
|17
|11
|Унион Берлин
|12
|16
|12
|Герта
|11
|11
|13
|Вердер Бремен
|12
|11
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|12
|11
|15
|Аугсбург
|11
|10
|16
|Майнц 05
|11
|9
|17
|Кельн
|11
|7
|18
|Падерборн
|12
|5