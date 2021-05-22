Левандовски превзошел рекорд Герда Мюллера
Фото: твиттер "Баварии"
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски забил гол в игре заключительного тура Бундеслиги против "Аугсбурга" (5:2).
Таким образом, 32-летний поляк завершил розыгрыш Бундеслиги с 41-м голом. Он превзошел рекорд Герда Мюллера, который в сезоне-1971/72 забил 40 голов.
Стоит отметить, что Левандовски забил рекордный гол в компенсированное время матча.
Всего в этом сезоне Левандовски забил 48 голов в 40 играх.
Читайте также: Румменигге: "Сейчас Левандовски лучше Роналду и Месси". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Бавария" и "Боруссия" завершили чемпионат победами, "Арминия" спаслась от вылета: все результаты 34-го тура Бундеслиги
-
Опрос: Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
-
Месси останется в "Барселоне"
-
Переход Депая в "Барселону" на грани срыва
-
Райола запросил у "Милана" огромные комиссионные за продление контракта с Доннаруммой
Лента новостей
-
Зарема конфликтует с директором "Спартака" Поповым
-
Экс-вратарь "Барселоны" умер в возрасте 46 лет
-
Определились лучший бомбардир и ассистент Бундеслиги-2020/21
-
Месси рассказал, кто заставлял его бриться
-
Левандовски превзошел рекорд Герда Мюллера
-
AS подсчитала стоимость игрового времени и голов Азара для "Реала"
-
Мхитарян решил остаться в "Роме", несмотря на приход Моуринью
-
"Бавария" и "Боруссия" завершили чемпионат победами, "Арминия" спаслась от вылета: все результаты 34-го тура Бундеслиги
-
Журналист Скира назвал детали контракта Мозеса со "Спартаком"
-
4
Опрос: Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
-
Трезеге высоко отозвался о Головине
-
"Химки" предложили Глушакову продлить контракт
-
3
Месси останется в "Барселоне"
-
"Челси" и "Вест Хэм" могут провернуть обмен игроками
-
Агент Лаутаро контактирует с двумя испанскими топ-клубами
-
Шунин готов стать основным вратарём сборной России
-
1
Переход Депая в "Барселону" на грани срыва
-
"Монца" определилась с будущим Балотелли
-
Райола запросил у "Милана" огромные комиссионные за продление контракта с Доннаруммой
-
Слуцкий обратился к российским арбитрам
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20