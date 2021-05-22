Левандовски превзошел рекорд Герда Мюллера

Фото: твиттер "Баварии"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски забил гол в игре заключительного тура Бундеслиги против "Аугсбурга" (5:2).

Таким образом, 32-летний поляк завершил розыгрыш Бундеслиги с 41-м голом. Он превзошел рекорд Герда Мюллера, который в сезоне-1971/72 забил 40 голов.

Стоит отметить, что Левандовски забил рекордный гол в компенсированное время матча.

Всего в этом сезоне Левандовски забил 48 голов в 40 играх.

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