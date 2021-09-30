Левандовски при определенных условиях продолжит играть за "Баварию"

Фото: инстаграм Левандовски/Автор неизвестен

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски готов продолжить играть за чемпионов Германии, однако лишь при определенных условиях, сообщает Bild.

По информации источника, бомбардир желает оставаться основным футболистом команды. Руководство мюнхенского клуба также заинтересовано в том, чтобы Роберт продолжил выступать за "Баварию", не взирая на его возраст.

Соглашение 33-летнего поляка рассчитано до лета 2023 года. В текущем сезоне Левандовски забил 13 голов в 9 матчах за "Баварию".

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