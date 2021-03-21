Левандовски приблизился к "вечному" рекорду Бундеслиги

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски сделал хет-трик в матче 26-го тура чемпионата Германии со "Штутгартом" (4:0) и довел счет своих голов в Бундеслиги до 35.

Таким образом, Левандовски всего на пять голов отстает от "вечного" рекорда Бундеслиги, который принадлежит бывшему нападающему "Баварии" Герду Мюллеру. В сезоне-1971/72 Мюллер забил 40 голов за сезон в чемпионате Германии. Стоит отметить, что Мюллеру принадлежат также второе и третье место в списке самых результативных сезонов в истории Бундеслиги. В сезоне-1972/72 он забил 36 голов, а в сезоне-1969/ 70 - 38.

Таким образом, 32-летний Левандовски имеет шанс побить все три рекорда Мюллера, так как до окончания сезона "Бавария" проведет еще 8 матчей.

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