Левандовски принес "Баварии" волевую победу над "Падерборном"
В рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" одержала победу над "Падерборном".
Мюнхенский клуб лидирует в чемпионате, опережая "РБ Лейпциг" на 4 очка. У "быков" есть игра в запасе.
"Бавария" - "Падерборн" 3:2
Голы: Гнабри, 25 - 1:0, Србены, 44 - 1:1, Левандовски, 70 - 2:1, Михель, 75 - 2:2, Левандовски, 88 - 3:2
"Бавария": Нойер, Люка Эрнандес, Одриосола (Коман, 63), Алаба, Киммих, Гнабри, Дэвис, Коутиньо (Мюллер, 63), Толиссо (Зиркзее, 87), Алькантара, Левандовски.
"Падерборн": Цингерле, Шонлау, Янс, Штродик, Гьясула, Антви-Аджей, Василиадис, Хольтманн (Ястшембски, 29), Прегер, Мамба (Михель, 53), Србены (Фридьоунссон, 81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|22
|46
|2
|РБ Лейпциг
|22
|45
|3
|Боруссия Дортмунд
|22
|42
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|21
|42
|5
|Байер Леверкузен
|22
|40
|6
|Шальке
|22
|36
|7
|Фрайбург
|22
|33
|8
|Хоффенхайм
|22
|33
|9
|Вольфсбург
|22
|31
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|28
|11
|Аугсбург
|22
|27
|12
|Унион Берлин
|22
|26
|13
|Герта
|22
|26
|14
|Кельн
|21
|23
|15
|Майнц 05
|22
|22
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|22
|17
|17
|Вердер Бремен
|22
|17
|18
|Падерборн
|22
|16