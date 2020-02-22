Левандовски принес "Баварии" волевую победу над "Падерборном"

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Левандовски принес "Баварии" волевую победу над "Падерборном"

В рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" одержала победу над "Падерборном".

Мюнхенский клуб лидирует в чемпионате, опережая "РБ Лейпциг" на 4 очка. У "быков" есть игра в запасе.

"Бавария" - "Падерборн" 3:2

Голы: Гнабри, 25 - 1:0, Србены, 44 - 1:1, Левандовски, 70 - 2:1, Михель, 75 - 2:2, Левандовски, 88 - 3:2

"Бавария": Нойер, Люка Эрнандес, Одриосола (Коман, 63), Алаба, Киммих, Гнабри, Дэвис, Коутиньо (Мюллер, 63), Толиссо (Зиркзее, 87), Алькантара, Левандовски.

"Падерборн": Цингерле, Шонлау, Янс, Штродик, Гьясула, Антви-Аджей, Василиадис, Хольтманн (Ястшембски, 29), Прегер, Мамба (Михель, 53), Србены (Фридьоунссон, 81).

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1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 22 46
2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 22 45
3 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 22 42
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 21 42
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 22 40
6 Шальке Шальке 22 36
7 Фрайбург Фрайбург 22 33
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 22 33
9 Вольфсбург Вольфсбург 22 31
10 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 22 28
11 Аугсбург Аугсбург 22 27
12 Унион Берлин Унион Берлин 22 26
13 Герта Герта 22 26
14 Кельн Кельн 21 23
15 Майнц 05 Майнц 05 22 22
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 22 17
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 22 17
18 Падерборн Падерборн 22 16
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