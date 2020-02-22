Левандовски принес "Баварии" волевую победу над "Падерборном"

В рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" одержала победу над "Падерборном".

Мюнхенский клуб лидирует в чемпионате, опережая "РБ Лейпциг" на 4 очка. У "быков" есть игра в запасе.

"Бавария" - "Падерборн" 3:2

Голы: Гнабри, 25 - 1:0, Србены, 44 - 1:1, Левандовски, 70 - 2:1, Михель, 75 - 2:2, Левандовски, 88 - 3:2

"Бавария": Нойер, Люка Эрнандес, Одриосола (Коман, 63), Алаба, Киммих, Гнабри, Дэвис, Коутиньо (Мюллер, 63), Толиссо (Зиркзее, 87), Алькантара, Левандовски.

"Падерборн": Цингерле, Шонлау, Янс, Штродик, Гьясула, Антви-Аджей, Василиадис, Хольтманн (Ястшембски, 29), Прегер, Мамба (Михель, 53), Србены (Фридьоунссон, 81).

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