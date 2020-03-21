Левандовски присоединился к акции против коронавируса
Форвард "Баварии" Роберт Левандовски поучаствовал в акции #WeKickCorona.
Как сообщает Sport Bild, футболист пожертвовал один миллион евро на борьбу с коронавирусом. Ранее эту акцию запустили Леон Горетцка и Йозуа Киммих.
Напомним, что Бундеслига была приостановлена из-за пандемии коронавируса.
В этом сезоне на счету Левандовски 39 голов и 5 ассистов в 33 матчах.
Читайте также: Левандовски обратился к болельщикам в связи с эмидемией коронавируса. | http://soccernews.ru
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|25
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|Кельн
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