Левандовски присоединился к акции против коронавируса

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски поучаствовал в акции #WeKickCorona.

Как сообщает Sport Bild, футболист пожертвовал один миллион евро на борьбу с коронавирусом. Ранее эту акцию запустили Леон Горетцка и Йозуа Киммих.

Напомним, что Бундеслига была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

В этом сезоне на счету Левандовски 39 голов и 5 ассистов в 33 матчах.

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