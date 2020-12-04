Левандовски признан лучшим центрфорвардом 2020 года по версии ESPN

Американский телеканал ESPN представил собственный рейтинг лучших центральных форвардов 2020 года.

Первое место занял Роберт Левандовски из "Баварии". Помимо поляка в топ-3 оказались Эрлинг Холанд ("Боруссия Д") и Карим Бензема ("Реал").

1. Роберт Левандовски ("Бавария");

2. Эрлинг Холанд ("Боруссия Д");

3. Карим Бензема ("Реал");

4. Харри Кейн ("Тоттенхэм");

5. Ромелу Лукаку ("Интер");

6. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити");

7. Чиро Иммобиле ("Лацио");

8. Тимо Вернер ("Челси");

9. Роберто Фирмино ("Ливерпуль");

10. Рауль Хименес ("Вулверхэмптон").

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