Левандовски признан лучшим центрфорвардом 2020 года по версии ESPN
Американский телеканал ESPN представил собственный рейтинг лучших центральных форвардов 2020 года.
Первое место занял Роберт Левандовски из "Баварии". Помимо поляка в топ-3 оказались Эрлинг Холанд ("Боруссия Д") и Карим Бензема ("Реал").
1. Роберт Левандовски ("Бавария");
2. Эрлинг Холанд ("Боруссия Д");
3. Карим Бензема ("Реал");
4. Харри Кейн ("Тоттенхэм");
5. Ромелу Лукаку ("Интер");
6. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити");
7. Чиро Иммобиле ("Лацио");
8. Тимо Вернер ("Челси");
9. Роберто Фирмино ("Ливерпуль");
10. Рауль Хименес ("Вулверхэмптон").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18