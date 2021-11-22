Левандовски признан лучшим футболистом мира по версии Tuttosport
Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен
Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим футболистом мира в 2021 году по версии итальянского издания Tuttosport.
13 декабря в Турине состоится почетная церемония, на которой поляк получит награду Golden Player. В борьбе за почетный приз Левандовски опередил итальянца Жоржиньо ("Челси"), который занял второе место, а также аргентинца Лионеля Месси (ПСЖ), ставшего третьим.
В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 18 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал две результативные передачи.
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