Левандовски признан лучшим игроком Бундеслиги в августе

Теги бавария мюнхенроберт левандовски

Левандовски признан лучшим игроком Бундеслиги в августе

Пресс-служба Бундеслиги назвала лучшего игрока турнира по итогам августа.

Этого звания удостоился нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски.

В гонке за призом поляк опередил Юя Осако ("Вердер"), Марселя Забитцера ("РБ Лейпциг"), Джейдона Санчо ("Боруссия Д"), Жонатана Шмида ("Фрайбург") и Тимо Вернера ("РБ Лейпциг").

В течение августа Левандовски провёл в Бундеслиге 3 матча и забил 6 голов, 2 из которых с пенальти.

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