Левандовски признан лучшим игроком Бундеслиги в августе
Пресс-служба Бундеслиги назвала лучшего игрока турнира по итогам августа.
Этого звания удостоился нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски.
В гонке за призом поляк опередил Юя Осако ("Вердер"), Марселя Забитцера ("РБ Лейпциг"), Джейдона Санчо ("Боруссия Д"), Жонатана Шмида ("Фрайбург") и Тимо Вернера ("РБ Лейпциг").
В течение августа Левандовски провёл в Бундеслиге 3 матча и забил 6 голов, 2 из которых с пенальти.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|3
|9
|2
|Бавария Мюнхен
|3
|7
|3
|Вольфсбург
|3
|7
|4
|Байер Леверкузен
|3
|7
|5
|Боруссия Дортмунд
|3
|6
|6
|Фрайбург
|3
|6
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|3
|4
|8
|Хоффенхайм
|3
|4
|9
|Шальке
|3
|4
|10
|Унион Берлин
|3
|4
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|13
|Кельн
|3
|3
|14
|Падерборн
|3
|1
|15
|Аугсбург
|2
|1
|16
|Герта
|3
|1
|17
|Вердер Бремен
|2
|0
|18
|Майнц 05
|3
|0