Левандовски признан лучшим игроком года в Германии
Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен
Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим игроком года в Германии по итогам 2021 года, сообщает Kicker.
Левандовский занял первое место по результатам голосования, набрав 356 голосов. Второе занял нападающий "Баварии" Томас Мюллер (41), третьим стал форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд (38).
В прошлом сезоне 32-летний Левандовски провел 29 матчей в чемпионате Германии и забил рекордный 41 гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: "Реал" не заинтересован в Левандовски. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Кристал Пэлас" заплатит 22 миллиона евро за защитника сборной Дании
-
Успехи Аргентины и Германии, неудача Бразилии: результаты футбольного турнира Олимпиады от 25 июля
-
Германия с трудом победила Саудовскую Аравию
-
Зарема рассказала, как она сохранила Джикию в "Спартаке"
-
Иско хочет покинуть "Реал"
-
Испания с трудом победила Австралию на Олимпиаде
-
"Милан" может купить бразильского нападающего
-
"Астон Вилла" предложила Грилишу огромную зарплату, чтобы удержать от ухода в "Манчестер Сити"
-
Мостовой высказался о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России
-
Тренер "Фиорентины" ярко высказался о Кокорине
-
Левандовски признан лучшим игроком года в Германии
-
Алексей Березуцкий рассказал, как его назначили главным тренером ЦСКА
-
Бразилия не смогла обыграть Кот-д`Ивуар на Олимпиаде
-
Названа зарплата Доннаруммы в ПСЖ. Она ниже, чем ему давал "Милан"
-
Франция с хоккейным счетом победила ЮАР на Олимпиаде
-
Икарди может перейти в "Рому"
-
Аргентина обыграла Египет на Олимпиаде
-
Буффон хочет сыграть на ЧМ-2022
-
"Наполи" может потерять основного хавбека на полгода
-
Витория оценил игру Рассказова в матче с "Рубином"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20