Левандовски признан лучшим игроком года в Германии

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Левандовски признан лучшим игроком года в Германии

Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим игроком года в Германии по итогам 2021 года, сообщает Kicker.

Левандовский занял первое место по результатам голосования, набрав 356 голосов. Второе занял нападающий "Баварии" Томас Мюллер (41), третьим стал форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд (38).

В прошлом сезоне 32-летний Левандовски провел 29 матчей в чемпионате Германии и забил рекордный 41 гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Реал" не заинтересован в Левандовски. | http://soccernews.ru
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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
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