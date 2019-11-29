Левандовски признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
Пресс-служба УЕФА объявила имя лучшего игрока по итогам пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов.
Этого звания удостоился нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, который оформил покер в матче с "Црвеной Звездой".
Игрок недели - автор четырех голов в ворота "Црвены Звезды" Роберт Левандовски! ⚽⚽⚽⚽#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/zBwZGY3hHu— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) November 29, 2019
Помимо поляка на награду претендовали Кейлор Навас (ПСЖ), Лионель Месси ("Барселона") и Ромелу Лукаку ("Интер").
Не пропустите: Стали известны претенденты на звание автора лучшего гола недели в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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