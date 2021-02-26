Левандовски признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов

Завершилось голосование на официальном сайте УЕФА, в ходе которого определялся лучший игрок четырёх матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов, состоявшихся на этой неделе.

Первое место занял нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, чей гол помог разгромить "Лацио" (4:1) в гостевой игре.

32-летний поляк опередил Оливье Жиру ("Челси"), Ферлана Менди ("Реал") и Жоау Канселу ("Манчестер Сити").

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