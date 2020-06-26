Левандовски признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге

Немецкая Бундеслига назвала лучшего игрока турнира по итогам сезона 2019/20.

Этого звания удостоился форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски.

В текущем чемпионате Германии звёздный поляк забил 33 гола и сделал 4 ассиста в 30 матчах.

Напомним, что кроме нападающего "Баварии" на награду претендовали Серж Гнабри, Джейдон Санчо, Эрлинг Холанд, Амин Арит, Тимо Вернер и Кай Хаверц.

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