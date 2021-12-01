Левандовски признан лучшим нападающим мира по версии ESPN

Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски признан лучшим нападающим года по версии ESPN.

Левандовски занял первое место по итогам голосования, в котором приняли участие 77 экспертов. Вторым стал норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд. В первую тройку также вошел француз Карим Бензема из "Реала".

Топ-10 лучших нападающих года по версии ESPN выглядит так:

1) Роберт Левандовски ("Бавария", Польша).

2) Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд, Норвегия).

3) Карим Бензема ("Реал", Франция).

4) Ромелу Лукаку ("Челси", Бельгия).

5) Харри Кейн ("Тоттенхэм", Англия).

6) Луис Суарес ("Атлетико", Уругвай).

7) Лаутаро Мартинес ("Интер", Аргентина).

8) Чиро Иммобиле ("Лацио", Италия).

9) Александер Исак ("Реал Сосьедад", Швеция).

10) Златан Ибрагимович ("Милан", Швеция).

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