Левандовски признан лучшим свободным агентом в истории
Издание ESPN опубликовало сборную лучших свободных агентов в истории. Первое место занял польский нападающий Роберт Левандовски, который в 2014 году перешел в "Баварию" из дортмундской "Боруссии". В составе мюнхенцев он забил 230 голов в 275 матчах. Вторым стал полузащитник Андреа Пирло, перешедший из "Милана" в "Ювентус" в 2011 году. В первую тройку также вошел защитник Сол Кэмпбелл, сменивший "Тоттенхэм" на "Арсенал" в 2001 году.
Топ-10 трансферов свободных агентов по версии ESPN выглядит так:
1. Роберт Левандовски ("Боруссия"/"Бавария", 2014 год)
2. Андреа Пирло ("Милан"/"Ювентус", 2011)
3. Сол Кэмпбелл ("Тоттенхэм"/"Арсенал", 2001)
4. Луис Энрике ("Реал"/"Барселона", 1996)
5. Роберто Баджо ("Милан"/"Болонья", 1997, "Интер"/"Брешия", 2000)
6. Стив Макманаман ("Ливерпуль"/"Реал", 1998)
7. Руд Гуллит ("Сампдория"/"Челси", 1995)
8. Хенрик Ларссон ("Селтик"/"Барселона", 2004)
9. Джеймс Милнер ("Манчестер Сити"/"Ливерпуль", 2015)
10. Эстебан Камбьяссо ("Реал"/"Интер", 2004, "Интер"/"Лестер", 2014)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18