Левандовски продемонстрировал синяк, полученный в матче с "Севильей"

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Левандовски продемонстрировал синяк, полученный в матче с "Севильей"

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски в своём инстаграме продемонстрировал синяк, полученный в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Севильи".

Напомним, что 29-летний поляк получил удар локтем в лицо в одном из эпизодов встречи, после чего ему оказывали медицинскую помощь.

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