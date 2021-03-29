Левандовски продлил блестящую голевую серию

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Форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски забил в 10 матчах подряд во всех турнирах.

32-летний футболист отличился в 8 последних играх в составе мюнхенцев, а также в двух поединках за национальную команду в рамках квалификации ЧМ-2022.

Голевая серия звёздного поляка стартовала 15 февраля. С тех пор он поразил ворота соперников 16 раз.

В текущем сезоне Левандовски сыграл за "Баварию" 36 матчей, забил 42 гола и сделал 8 ассистов.

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