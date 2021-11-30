Левандовски прокомментировал итоги "Золотого мяча"

Фото: твиттер Левандовского/Автор неизвестен

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски прокомментировал итоги церемонии вручения "Золотого мяча" от France Football.

"Поздравдяю Лео Месси и Алексию Путельяс с победой в "Золотом мяче"-2021. Также поздравляю всех футболистов, которые были номинированы на этот приз!

Я стал лучшим нападающим года. Ни один игрок не возьмет индивидуальный приз без сильной команды и преданных болельщиков. Спасибо за вашу поддержку", – написал Левандовски в твиттере.

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