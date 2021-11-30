Левандовски прокомментировал итоги "Золотого мяча"

Теги роберт левандовскизолотой мяч

Левандовски прокомментировал итоги "Золотого мяча"Фото: твиттер Левандовского/Автор неизвестен

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски прокомментировал итоги церемонии вручения "Золотого мяча" от France Football.

"Поздравдяю Лео Месси и Алексию Путельяс с победой в "Золотом мяче"-2021. Также поздравляю всех футболистов, которые были номинированы на этот приз!

Я стал лучшим нападающим года. Ни один игрок не возьмет индивидуальный приз без сильной команды и преданных болельщиков. Спасибо за вашу поддержку", – написал Левандовски в твиттере.

Также не пропустите: Лионель Месси - обладатель "Золотого мяча". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 29 ноября

Главные новости дня: 29 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов