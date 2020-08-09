Левандовски прокомментировал победу над "Челси" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски подвел итоги победного матча над "Челси" (4:1) в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

В 1/4 финала Лиги Чемпионов немецкий клуб встретится с "Барселоной". Игра состоится 14 августа и начнется в 22:00 (мск).

"Мы отлично атаковали и подучали удовольствие от игры. Мы знали, что нужно сразу войти в ритм, нам это хорошо удалось. Это было важно.

Мы должны хорошо играть как одна команда. "Барселона" всегда опасна. Мы должны показать наши качества", - заявил футболист.

Отметим, Левандовски продолжает лидировать в гонке бомбардиров ЛЧ.

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