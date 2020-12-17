Левандовски прокомментировал победу в премии The Best

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Левандовски прокомментировал победу в премии The BestФорвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски поделился эмоциями от завоевания приза  ФИФА The Best лучшему игроку 2020 года.

"Взять этот приз в эпоху Месси и Роналду – невероятно! Выражаю благодарность команде и всему тренерскому штабу. Мы победили в этом году много раз. Лига Чемпионов - отдельный повод для гордости. То, что я получил эту награду, говорит о том, что не важно откуда ты - важно мечтать и вкладывать всего себя в воплощение мечты. Тогда ты будешь вознагражден", – сказал футболист во время церемонии награждения.

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