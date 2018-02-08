Левандовски прокомментировал слухи о своем возможном переходе в "Реал"

Теги бавария мюнхенреал мадридроберт левандовски

Левандовски прокомментировал слухи о своем возможном переходе в "Реал"Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски прокомментировал слухи о своем возможном переходе в мадридский "Реал".

"Меня не интересуют слухи. Я больше ничего не скажу, потому что каждый год происходит одно и то же", - приводит слова 29-летнего нападающего чемпиона Германии El Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 25 мячей и сделал 3 результативные передачи в 30 матчах за "Баварию".

Напомним, "Реал" может отказаться от приобретения Левандовски. | soccernews.ru

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