Левандовски прокомментировал слухи о своем возможном переходе в "Реал"

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски прокомментировал слухи о своем возможном переходе в мадридский "Реал".

" Меня не интересуют слухи. Я больше ничего не скажу, потому что каждый год происходит одно и то же ", - приводит слова 29-летнего нападающего чемпиона Германии El Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 25 мячей и сделал 3 результативные передачи в 30 матчах за "Баварию".

Напомним, "Реал" может отказаться от приобретения Левандовски. | soccernews.ru