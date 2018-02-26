Левандовски прокомментировал слухи о возможном переходе в "Реал"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски опровергает наличие переговоров с "Реалом".

"Нет, ничего подобного. Эти слухи весьма забавны, вот только они совсем меня не интересуют" - приводит слова Левандовски ESPN.

Ранее сообщалось, что новый агент поляка начал вести переговоры с "Реалом".

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