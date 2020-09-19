Левандовски прокомментировал свой голевой пас рабоной в матче с "Шальке"

Теги бавария мюнхенроберт левандовски

Левандовски прокомментировал свой голевой пас рабоной в матче с "Шальке"

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски в своем инстаграме опубликовал фотографию с матча с "Шальке-04" (8:0).

В этой встрече футболист отдал голевой пас рабоной. После этой передачи Мюллер забил шестой гол мюнхенцев.

"Неплохое начало", - подписал фото Левандовски.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not a bad way to start⚽ #bundesliga #teamwork @fcbayern

Публикация от Robert Lewandowski (@_rl9)

Напомним, по итогам сезона-2019/20 Левандовски стал лучшим бомбардиром сезона в топ-5 лигах Европы.

 А еще: "Бавария" начала сезон с разгрома. Забила восемь безответный голов "Шальке" | http://soccernews.ru
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