Левандовски прокомментировал свой голевой пас рабоной в матче с "Шальке"

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски в своем инстаграме опубликовал фотографию с матча с "Шальке-04" (8:0).



В этой встрече футболист отдал голевой пас рабоной. После этой передачи Мюллер забил шестой гол мюнхенцев.



"Неплохое начало", - подписал фото Левандовски.

Напомним, по итогам сезона-2019/20 Левандовски стал лучшим бомбардиром сезона в топ-5 лигах Европы.

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