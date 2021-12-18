Левандовски прокомментировал свой новый рекорд

Фото твиттер Роберта Левандовски

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски высказался о том, что он превзошёл достижение Герда Мюллера.

Звёздный поляк побил рекорд по числу голов в Бундеслиге за календарный год - 43 забитых мяча в 2021-м.

"Я очень счастлив и горд своим рекордом. Я поднялся на новый уровень в этом году", - приводит слова Левандовски Bayern & Germany.

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