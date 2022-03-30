Левандовски прокомментировал выход Польши на ЧМ-2022

Фото: твиттер Левандовского\Автор неизвестен

Нападающий сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски прокомментировал победу над Швецией (2:0) и выход на чемпионат мира-2022.

"У нас было много проблем перед этим матчем. В команды были травмированные, у меня была проблема с коленом. Пришлось попотеть, но теперь мы можем праздновать.

Было нелегко с давлением при пробитии мною пенальти. Понимал, что на меня смотрят так много людей. Понимал и важность этого момента. Было непросто сосредоточиться на мяче, но мне это удалось", - сказал форвард для TVP.

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