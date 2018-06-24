Левандовски прокомментировал вылет Польши с ЧМ-2018

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски высказался о поражении от Колумбии (0:3).

"Думаю, это наш предел. Мы боролись, но не смогли сделать ничего больше. К сожалению, одним фактом борьбы на Чемпионате Мира нельзя чего-то добиться. Необходимо качество игры" - приводят слова Левандовски российские СМИ.

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