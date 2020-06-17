Левандовски прокомментировал завоевание "Баварией" чемпионства в Бундеслиге

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски высказался по поводу завоевания чемпионского титула после победы над "Ведером" (1:0).

Отметим, что нападающий забил победный гол.

"Мы - чемпионы Германии. Сложно праздновать без болельщиков. Не хватает этой страсти, но мы все равно очень довольны. Это был непростой сезон, но мы боролись за титул. Надеюсь, скоро мы сможем отпраздновать с болельщиками на стадионе", - цитирует Левандовского официальный сайт клуба.

За 2 тура до конца чемпионата Германии "Бавария", набрав 73 балла, стала чемпионом страны в 8-й раз подряд. "Вердер" занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Мюнхенский клуб выиграл титул в рекордный 30-й раз.

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