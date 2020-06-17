Левандовски прокомментировал завоевание "Баварией" чемпионства в Бундеслиге
Форвард "Баварии" Роберт Левандовски высказался по поводу завоевания чемпионского титула после победы над "Ведером" (1:0).
Отметим, что нападающий забил победный гол.
"Мы - чемпионы Германии. Сложно праздновать без болельщиков. Не хватает этой страсти, но мы все равно очень довольны. Это был непростой сезон, но мы боролись за титул. Надеюсь, скоро мы сможем отпраздновать с болельщиками на стадионе", - цитирует Левандовского официальный сайт клуба.
За 2 тура до конца чемпионата Германии "Бавария", набрав 73 балла, стала чемпионом страны в 8-й раз подряд. "Вердер" занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Мюнхенский клуб выиграл титул в рекордный 30-й раз.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|31
|66
|3
|РБ Лейпциг
|31
|62
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|5
|Байер Леверкузен
|31
|57
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Фрайбург
|32
|45
|8
|Хоффенхайм
|31
|43
|9
|Шальке
|31
|39
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|38
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|31
|35
|14
|Аугсбург
|31
|35
|15
|Майнц 05
|31
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|31
|28
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20