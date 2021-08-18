Левандовски прокомментировал завоевание Суперкубка Германии
Фото: инстаграм Левандовски/Автор неизвестен
Форвард мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски поделился впечатлениями от победы над дортмундской "Боруссией" (3:1) в матче за Суперкубок Германии.
«Это еще один трофей, он много значит для нас. Было действительно здорово играть при болельщиках, также было интересно наблюдать за атакующей игрой. Игра со зрителями очень важна для эмоций в футболе, ведь мы играем для фанатов. То, что мы сделали сегодня, было великолепно. С нетерпением ждали этого трофея и теперь наслаждаемся им.
Герд Мюллер был особенным игроком и человеком. Мы знаем, что он значит для истории футбола. Я всегда помню о том, что сделал Герд для футбола", — цитирует Левандовски пресс-служба клуба.
"Бавария" выиграла Суперкубок в девятый раз.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20