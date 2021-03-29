Левандовски пропустит матч с Англией из-за травмы
Фото твиттер Роберта Левандовски
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски не поможет сборной Польши в матче 3-го тура квалификации ЧМ-2022 против Англии.
Травма, полученная звёздным футболистом в игре с Андоррой (3:0), потребует от 5 до 10 дней на восстановление. У него диагностировано повреждение коллатеральной связки правого колена.
В связи с этим было принято решение досрочно отправить 32-летнего форварда в расположение "Баварии" для прохождения лечения.
Англия примет Польшу в среду, 31 марта, в 21:45 по московскому времени.
Не пропустите: Левандовски продлил блестящую голевую серию. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20