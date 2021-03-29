Левандовски пропустит матч с Англией из-за травмы

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Левандовски пропустит матч с Англией из-за травмы

Фото твиттер Роберта Левандовски

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски не поможет сборной Польши в матче 3-го тура квалификации ЧМ-2022 против Англии.

Травма, полученная звёздным футболистом в игре с Андоррой (3:0), потребует от 5 до 10 дней на восстановление. У него диагностировано повреждение коллатеральной связки правого колена.

В связи с этим было принято решение досрочно отправить 32-летнего форварда в расположение "Баварии" для прохождения лечения.

Англия примет Польшу в среду, 31 марта, в 21:45 по московскому времени.

Не пропустите: Левандовски продлил блестящую голевую серию. | http://soccernews.ru
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